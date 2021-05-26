В Кремле обещают оказать необходимую консульскую и юридическую защиту россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что ему неизвестно о том, что мать Сапеги обратилась за помощью к Владимиру Путину.

Сапега была задержана в воскресенье в минском аэропорту вместе с журналистом Романом Протасевичем. По информации российского МИДа, россиянка подозревается в совершении преступлений на территории Белоруссии. В частности, в участии в незаконных акциях.



Адвокат задержанной россиянки Софии Сапеги, Александр Филанович сообщил РИА Новости что получил разрешение на встречу со своей подзащитной. Она может состояться уже сегодня. Адвокат не смог сказать, в чем подозревается Сапега, он добавил, что обвинение должно быть предъявлено в течение 10 дней с момента задержания.

