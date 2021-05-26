В парке «Музеон» закрыли выставку поискового отряда «Лиза Алерт» о пропавших детях

О выставке сейчас напоминает только семь ярко-оранжевых цилиндров и ограждение с надписью «Ведутся монтажные работы!». На закрытой территории ходит сотрудник парка, редкие прохожие пытаются подсмотреть, что же спрятано за яркими стенами с красными шариками. Часть строчек белой краской на коричневых металлических стенах все же видна.

На одном щите написано:"Он ругался и бил. Когда он закончил, то пристально посмотрел на меня. А потом положил руки на мою шею и сильно прижал к кровати…». Ещё на одном: «Больно невероятно, мамочка, как же больно «.

Эти слова написаны якобы от лица пропавших и погибших детей. На них маркировка 18+. Как говорили организаторы, эта инсталляция была создана для того, чтобы родители помнили, что не всегда всё заканчивается хорошо.

Администрация парка посчитала, что из-за возрастных ограничений детей, которые будут пытаться пройти на выставку, организаторы должны задержать, однако как пояснил в интервью Эху координатор движения Олег Леонов, они не ожидали таких требований. Сейчас ведутся переговоры по вопросу возобновления работы экспозиции

В «Лизе Алерт» выразили готовность поставить на входе волонтёров, чтобы те предупреждали детей о контенте, который они могут увидеть.