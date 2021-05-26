В ФСИН опровергли сообщения о том, что актера Михаила Ефремова этапировали в Москву

В Федеральной службе исполнения наказаний опровергли сообщения о том, что актера Михаила Ефремова этапировали в Москву.

Согласно официальному заявлению ФСИН Ефремов продолжает отбывать срок в семь с половиной лет, полученный за смертельное ДТП в Москве в той же колонии в Белгородской области. Предоставить фото или видеосвидетельства этого в ведомстве отказались, сославшись на нежелание самого Ефремова. Между тем, накануне Комсомольская правда со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщила о том, что Ефремов находится в Москве под домашним арестом. Газета уверяет, что его видели сотрудники правоохранительных органов и даже надевали ему браслет на ногу. Предлогом для перевода стала программа по защите свидетелей. Сейчас актер якобы дает показания по делу о наркотиках и будет делать это максимально долго, возможно даже весь срок, определенный ему судом. Между тем, РЕН-ТВ со ссылкой уже на свои источники сообщает, что «дело приостановлено за отсутствием подозреваемых». Впрочем, один из знакомых Ефремова утверждает, что письма в колонию возвращаются, не найдя адресата.

Адвокаты Михаила Ефремова подали кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда. Они просят начать новое апелляционное рассмотрение дела актера.