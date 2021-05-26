По материалам зарубежных СМИ: принимал ли президент Лукашенко это решение самостоятельно

Западные наблюдатели, комментируя принудительную посадку европейского лайнера в минском аэропорту, задаются вопросом: принимал ли президент Лукашенко это решение самостоятельно или же получив «зеленый свет» от Владимира Путина?

Немецкое издание Бильд утверждает, что атака на судно гражданской авиации была санкционирована в Кремле. Эксперт газеты полагает, что осуществить такую операцию можно было только в тесном сотрудничестве с российскими силами безопасности ( перевод сайта Инопресса). — Автор публикации пишет, что Москва получила от этого огромную выгоду: Лукашенко будет изолирован от Евросоюза, и это заставит его (еще больше) сблизиться с Москвой. Издание также цитирует военного аналитика, генерала вооруженных сил США в отставке, который исключает осуществление этого плана, «по крайней мере, без молчаливого согласия Москвы», напоминая, что система ПВО Беларуси «полностью интегрирована в российскую». Портал Тагесшпигель замечает, что в Греции, откуда летел лайнер, у Минска даже нет посольства, поэтому «стоит исходить из того, что помощь помощь (белорусскому КГБ) оказал его старший брат — ФСБ».

Газета Ди Вельт обращает внимание на то, что посадка пассажирского самолета с оппозиционером на борту произошла за день до саммита ЕС, и это стало, цитата, «огромной ошибкой Лукашенко».