Александр Лукашенко утверждает, что действовал адекватно в ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryaniar в Минске – лайнер отказались принять у себя другие страны. Президент Белоруссии впервые прокомментировал инцидент – его выступление не показывали в прямом эфире.

Белоруссия сделала все, чтобы спасти людей, подчеркивает Александр Лукашенко. Он утверждает, что сигнал о минировании был получен из Швейцарии, причем сообщение поступило также в аэропорты Афин и Вильнюса. Но ни они, ни Варшава, ни Львов, ни Киев не захотели принять борт, вероятно, кому-то очень надо было, чтобы он приземлился именнов белорусской столице. А у Минска, подчеркнул Лукашенко не было другого выбора на фоне каскада сообщений о минировании объектов на территории Белоруссии. Власти республики действовали в строгом соответствии с авиационными правилами безопасности. Лукашенко настаивает на том, что экипаж сам принял решение сесть в Минске.



Лукашенко добавил, что все системы защиты атомной станции по его распоряжению были переведены в режим боевой готовности. Он не мог допустить, чтобы самолет упал на головы людей.

Лукашенко назвал ложью предположения о том, что истребитель мог угрожать лайнеру — МИГ-29 был поднят в воздух по всем правилам, его цель – обеспечить посадку в случае критической ситуации. Белорусский президент также назвал бредом и сообщения об удержании экипажа и пассажиров вооруженными людьми в аэропорту — они сами не хотели улетать. Кроме того, Лукашенко отрицает, что пассажиры, оставшиеся в Минске, имеют отношение к КГБ – они вышли, чтобы не возвращаться в Вильнюс.

Он призвал Запад компенсировать Минску затраты на расследование.

Ранее власти Белоруссии утверждали, что сообщение о бомбе поступило от боевиков ХАМАС. Однако в движении это отрицают. Там осудили Минск за вовлечение Израиля и Палестины в инцидент.

Политолог Глеб Павловский сказал в эфире Эху, что речь белорусского президента лишь усиливает подозрение о причастности к произошедшему Москвы Журналист Роман Протасевич, которого задержали в Минске после посадки самолета, дает показания о своих спонсорах и заказчиках, — об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. Он называет Протасевича террористом и обещает представить подробности «когда придет время». Западные страны тем временем продолжают обвинять Минск в нарушении международных норм.