Кремль не видит оснований не доверять версии белорусских властей о причинах принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщил на брифинге Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Насколько мы понимаем, белорусская сторона не сажала самолет по собственной инициативе – она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы. И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне», — сказал он.

При этом Д.Песков отметил, что «все это должно быть предметом попытки осмыслить и понять, что произошло». «Мы сами видели заявление главы Белоруссии, который сказал, что это сообщение (о минировании самолета – ЭМ) пришло из Швейцарии. Если это не так, наверное, кто-то это опровергнет. Мы не видели никаких опровержений», — уточнил он.

Д.Песков обратил внимание, что «пока мы даже не слышали никаких заявлений от европейских государств о желании как-то разобраться с этой темой, пока они стали рубить с плеча». «Да, ХАМАС отверг — мы это видели, мы это зафиксировали», — заключил он.