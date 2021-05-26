В Тольятти учителя вынуждают уволиться из-за того, что она оказалась голосовать за ««Единую Россию»»

В Тольятти учителя английского языка школы №90 Алену Скворцову вынуждают уволиться из-за того, что она оказалась голосовать за ««Единую Россию»» и агитировать родителей учеников делать то же самое.

Сама Скворцова сообщила об этом в социальной сети «ВКонтакте». Она приложила скрины переписки с коллегами и видеозапись разговора с завучами

В самой школе корреспонденту издания Znak.com сообщили, что ситуацию может прокомментировать только директор, которй пока недоступен.

