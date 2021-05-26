Журналист Эха Москвы в Петербурге Арсений Веснин сообщил, что им интересуется Следственный комитет

Как пишет Веснин в своем телеграм-канале, последние две недели он в отпуске – за это время сотрудники СК приходили и к родителям, и к соседям. С чем это связано, неизвестно. В то же время Веснин добавил, что по неофициальной информации, в происходящем задействован Центр «Э», собственная безопасность МВД и выборы.

