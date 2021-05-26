Госдума приняла закон, запрещающий избираться людям, причастным к деятельности экстремистских организаций

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, запрещающий участвовать в выборах всех уровней тем, кто работал или жертвовал организациям, признанным экстремистскими или террористическими.

Напомним, — прокуратура требует признать экстремистскими все структуры, связанные с политиком Алексеем Навальным.

