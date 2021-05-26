Лукашенко требует от стран Запада компенсировать расходы Белоруссии на расследование инцидента с самолетом Ryanair

Белорусский президент Александр Лукашенко требует от стран Запада компенсировать расходы Белоруссии на расследование инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Лукашенко настаивает на том, что белорусские власти действовали правильно, посадив самолет. Он утверждает, что это не была спецоперация. Президент назвал абсолютной ложью сообщения о том, что поднятый по тревоге МИГ-29 принуждал пассажирский самолет к посадке.

Лукашенко выступил на встрече с депутатами парламента Белоруссии. Само выступление не транслировалось. Выдержки приводят государственные СМИ. Лукашенко утверждает также, что Протасевич, задержанный после посадки самолета в Минске, собирался вместе с сообщниками — цитирую – «устроить кровавый мятеж» в Белоруссии.