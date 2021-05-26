В США созывают большое жюри присяжных для решения о вынесении криминальных обвинений экс-президенту США Трампу

Прокуратура Манхеттена созывает большое жюри присяжных для решения о вынесении криминальных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу — больше года прокуроры Нью-Йорка расследовали Трампа и его компанию на предмет налогового и банковского мошенничества. О том, почему с созывом большого жюри процесс по делу против Трампа переходит на совершенно иную стадию, расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова.

ПЛЁНКА

Группа присяжных, как сообщает газета Вашингтон Пост по ссылкой на несколько источников, была созвана недавно и будет заседать три дня в неделю в течение шести месяцев. Созыв большого жюри означает, что расследование окружного прокурора Сайруса Вэнса-младшего в отношении бывшего президента и его бизнеса существенно продвинулось и вышло на новый уровень после более чем двух лет. Это также означает что прокурор считает, что нашел достаточно доказательств преступлений — совершенных или самим Дональдом Трампом, или его компанией. Прокурор Сайрус Вэнс провел обширное расследование, изучив способы ведения бизнеса Трампом до того, как он стал президентом, на предмет обмана банков и незаконного получения налоговых льгот. На прошлой неделе к уголовному расследолванию прокуратуры Манхеттена присоединился офиса Генпрокурора Нью-Йорка, который вел свое собственное гражданское расследование в отношении Трампа.

ОТВОДКА

Дональд Трамп назвал созыв большого жюри «продолжением величайшей охоты на ведьм в американской истории», заявил, что «страна разбита, выборы сфальсифицированы, коррумпированы и украдены, а прокуроры политизированы» и пообещал продолжать борьбу, «как последние пять лет».