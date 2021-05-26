Электромагнитное поле, создаваемое при использовании нового стандарта сотовой связи 5G не представляет опасности для человека

В течении двух лет специалисты Научно-исследовательского института медицины труда имени Изверова проводили полевые измерения в типовых районах Москвы. Их задачей было определить уровень электромагнитного поля и изучить влияние всех стандартов мобильной связи на организм человека. Ученые уверяют, что поле, создаваемое базовыми станциями безопасно для человека, о каком бы стандарте не шла речь. Как сообщает ТАСС, в ходе исследований специалисты предложили новую методику измерений уровня излучения и порекомендовали использовать ее в дальнейшем на постоянной основе для мониторинга ситуации. Выводы и рекомендации обсуждались специальной экспертной группой, а итоги одобрена Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерством здравоохранения, а также экспертами национального проекта «Цифровая экономика»

Между тем, в Москве объявили о старте проекта внедрения сети 5G в столичном метрополитене.