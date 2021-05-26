При поддержке Российской Академии наук создан фонд имени Нобелевского лауреата Андрея Сахарова

Как сообщили ТАСС в РАН, его цель – способствовать развитию науки и образования путем финансовой и профессиональной поддержки студентов. Предполагается выдавать на конкурсной основе по 25 тысяч рублей в месяц студентам и аспирантам Физического факультета МГУ и Московского физико-технического института.

