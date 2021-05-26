Z Архив новостей новости
5 1 6 492
13:03, 26 мая 2021

Журналист Эхо Москвы в Санкт-Петербурге Арсений Веснин утверждает, что им интересуется Следственный комитет

Он написал в своем телеграм-канале, что никаких конкретных претензий к нему пока не предъявляли. Ранее против Веснина проводили проверку из-за публикаций с критикой сотрудников силовых структур во время зимних акций протеста. Его также предупреждали о возможности возбуждения уголовного дела о клевете.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 120 6 12043 10:57
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Идеальный политик Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике – это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, человек, верящий в нравственные идеалы…

5 109 6 11250 21.05
Голосование
Кто лучше?
5 45 6 5164 25.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 47 6 5688 25.05
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 264 6 47439 24.05
Новости

Лукашенко утверждает, что сообщение о минировании самолета, совершившего посадку в Минске, поступило из Швейцарии На борту лайнера авиакомпании Ryanair, принудительно севшего в Минске, находился террорист, и об этом знали за пределами Белоруссии, подчеркнул Александр Лукашенко…

5 31 6 5503
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кроме россиянки Сапеги в Минске никто из российских граждан не выходил Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: «Петров и Боширов — это ясно. А остальные двое кто?»...

5 93 6 17271 25.05
Блоги

Сергей Марков политолог

С целью не допустить Майдана в сентябре Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина…

5 241 6 44946 20.05
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 136 6 25428 25.05
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Если после всего этого, после всего, что мы знаем, возможны сталинисты, то следует отказаться от любых попыток изменить данную страну. Она безнадежна…

5 64 6 12672 21.05
#слушать 01:50:30 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…

5 111 6 21861 22.05
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Думаю, что с либерализмом в России довольно скоро будет покончено. Россия вернется к традиционным формам управления страной, и как бы даже блеф российского либерализма кремлевской власти будет мешать, и с этим блефом тоже будет покончено…

5 35 6 7229 25.05
#слушать 36:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Софья Сапега: Являюсь редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси» Софья Сапега: Являюсь редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси» Видео с задержанной россиянкой опубликовал один из провластных белорусских телеграм-каналов…

5 114 6 24219 25.05
8читать ;смотреть
Блоги

Певица Манижа заняла девятое место на конкурсе «Евровидение» Победителем же стала итальянская рок-группа Maneskin…

5 175 6 39232 23.05
Блоги

+ Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину…

5 176 6 38819 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Эггерт журналист

Друзья Палестины. Почему российские интеллигенты разлюбили Израиль В погоне за этой мечтой они идут то за египетским демагогом Насером, то за агентурой КГБ из Организации освобождения Палестины, то за иранским режимом, дающим деньги и оружие хамасовцам…

5 100 6 53854 19.05

Популярное за неделю

Новости

Лукашенко: Недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий По его словам, сообщение о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске

5 55 6 15251
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С учетом административных и силовых размеров ее задницы можно быть уверенным, что практически все без исключения ее противники будут мощью ее ягодиц политически умерщвлены…

5 36 6 85113 19.05
#слушать 51:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 44 6 5071 25.05
Блоги

Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота: Что бы сделал я В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?..

5 237 6 191861 24.05
Блоги

+ «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все»...

5 407 6 118507 20.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9128050
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4915352

Сегодня в эфире