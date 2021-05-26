Журналист Эхо Москвы в Санкт-Петербурге Арсений Веснин утверждает, что им интересуется Следственный комитет

Он написал в своем телеграм-канале, что никаких конкретных претензий к нему пока не предъявляли. Ранее против Веснина проводили проверку из-за публикаций с критикой сотрудников силовых структур во время зимних акций протеста. Его также предупреждали о возможности возбуждения уголовного дела о клевете.

