Белорусская оппозиция готовит новые акции протеста. Об этом заявила Светлана Тихановская

По ее словам, из-за действий властей, Белоруссия отделилась от всего мира
По словам Тихановской, демократические силы Белоруссии призывают сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных и прекратить насилие.
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По ее словам, из-за действий властей, Белоруссия отделилась от всего мира
По словам Тихановской, демократические силы Белоруссии призывают сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных и прекратить насилие.
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…