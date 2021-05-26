КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках

Журналист Роман Протасевич, которого задержали в Минске, по утверждению председателя КГБ Белоруссии, дает показания о спонсорах и заказчиках. Подробности Иван Тертель обещал представить, «когда придет время». Протасевича он называет «террористом».

Ранее Александр Лукашенко сказал, что независимо от сообщений о бомбе на борту самолета, приказал бы посадить воздушное судно, если бы были данные о нахождении там террориста. Белорусский президент считает свои действия правильными и соответствующими закону. Он подчеркнул, что информация о минировании поступила из Швейцарии. После этого борт ирландской авиакомпании не хотели принимать в Вильнюсе, Варшаве, Львове и Киеве.

Что касается истребителя, который сопровождал воздушное судно, то по словам Лукашенко, он обеспечивал связь, также его целью было вывести самолет на посадку в случае критической ситуации.

