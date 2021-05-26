В России, согласно официальным данным, за минувший день выявили около 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Скончались более 400 человек. Это максимальный показатель с конца марта.
2021-05-26T12:37:54+03:00
2021-05-26T12:49:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:37, 26 мая 2021
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