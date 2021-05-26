Белоруссия может ограничить транзит и ввести эмбарго на ввоз товаров в ответ на санкции Запада, — заявил премьер-министр Роман Головченко. По его словам, ограничительные меры будут весьма болезненными для стран, которые заняли враждебную позицию по отношению к Белоруссии.

Напомню, — западные страны, прежде всего, ЕС, готовят новые санкции в отношении Минска из-за инцидента с самолетом.