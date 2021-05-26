Лукашенко: самолет после сообщений о заложенной бомбе, не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев

Александр Лукашенко утверждает, что самолет ирландской авиакомпании Ryanair после сообщений о заложенной бомбе, не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. По словам президента Белоруссии, информация о минировании поступила к Белорусским диспетчерам из Швейцарии. Лукашенко утверждает, что экипаж советовался с Вильнюсом. В результате принял решение приземлиться в Минске.

После посадки были задержаны белорусский оппозиционынй журналист Роман Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега.