Второй день подряд от коронавируса в России умирает более 400 человек

За месяц это самый высокий показатель смертности. С конца апреля планка в 400 летальных исходов оставалась недосягаемой. Всего в России зафиксировано 8373 новых случаев. Это больше, чем вчера, когда положительные тесты сдали менее 8 тысяч россиян, но в то же время меньше пика 20 мая, когда показатель преодолел отметку в 9 тысяч. 12 процентов пациентов никаких симптомов не ощущают. Столицы и московская области остаются регионами, где коронавирус удерживает позиции. В Москве почти на 400 случаев больше, чем вчера, но гораздо меньше, чем было 20 мая, когда выявили более 3 тысяч зараженных. Еще в трех регионах страны по положительным тестам сохраняются трехзначные показатели. В Ненецком и Чукотском автономных округых новых случаев нет.

За сутки в России выздоровели более 9 тысяч человек.