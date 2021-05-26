Политик Алексей Навальный готов оказаться от двух из трех исков к колонии в Покрове, где он отбывает срок по делу «Ив Роше».

Алексей Навальный отзовет две жалобы на действия сотрудников исправительного учреждения – одна из них касается отказа в выдаче ему книг, в том числе Корана, вторая – цензуры газет. Политик говорил, что сотрудники колонии вырезали из них некоторые статьи. На предварительном заседании суда, в котором оппозиционер участвует по видеосвязи, он сказал, что ситуация разрешилась благополучным образом, цитирует агентство ТАСС. До этого представитель колонии в суде заявил, что газеты цензуре не подлежат, они были переданы Навальному в надлежащем состоянии, никто ничего не вырезал. Он также сообщил, что в исправительном учреждении готовы выдать политику запрашиваемые книги, а сам оппозиционер подтвердил, что накануне начальник отряда передал ему Коран. Еще один иск Навального касается постановки на профилактический учет как склонного к побегу. Этот статус политик получил еще в СИЗО. Он снижает шансы Навального на условно-досрочное освобождение.

Накануне стало известно, что против Навального возбуждено новое уголовное дело – об оскорблении судьи Веры Акимовой, рассматривавшей жалобу о клевете на ветерана. Всего в отношении политика расследуется три дела