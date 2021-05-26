Лукашенко: Сообщение о минировании самолета, совершившего вынужденную посадку в Минске, поступило из Швейцарии

Сообщение о минировании самолета ирландской авиакомпании, совершившего вынужденную посадку в Минске, поступило из Швейцарии, — утверждает Александр Лукашенко. Сегодня он представил свою версию событий, которые привели к международному скандалу.

Белорусский президент сказал, что самолет развернули возле белорусской АЭС, а задачей истребителя, который сопровождал пассажирское воздушное судно, было обеспечивать связь и выводить борт на посадку в случае критической ситуации.

Лукашенко подчеркнул, что на борту самолета был террорист и что «недоброжелатели изменили свои методы атаки» на Белоруссию

Напомним, — после посадки в Минске был задержан белорусский оппоизционный журналист Роман Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега. На этом фоне белорусская оппозиция заявила о подготовке новых акций протеста.