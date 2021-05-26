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11:39, 26 мая 2021

Госдума приняла закон, запрещающий избираться людям, причастным к деятельности экстремистских организаций

Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект, запрещающий избираться людям, причастным к деятельности экстремистских организаций.
Глава Комитета по безопасности, «единоросс» Василий Пискарев считает, что таким образом можно защитить независимость России
Согласно закону, учредители и руководители таких организаций не смогут баллотироваться в течение пяти лет с момента судебного решения



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