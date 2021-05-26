РКН: социальные сети до 1 июля они обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей в РФ

Роскомнадзор предупредил социальные сети о том, что до 1 июля они обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей в России. В частности, речь идет о Facebook и Twitter .

Зам.руководителя администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул, что власти России не стремятся ограничить работу зарубежных интернет-компаний в стране.

