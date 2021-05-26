Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью информацию о принуждении самолета ирландской авиакомпании к посадке в Минске истребителем МИГ-29. По его словам, задачей последнего было обеспечивать связь и выводить пассажирский борт на посадку в случае критической ситуации.

По версии Лукашенко, информация о минировании самолета ирландской авиакомпании поступила из Швейцарии. При этом экипаж советовался с Вильнюсом, но принял решение приземлиться в Минске. Также Лукашенко утверждает, что самолет развернули возле белорусской АЭС, поэтому он считает свои действия законными.

Отметим, что сегодняшняя речь белорусского президента широко анонсировалась, но при этом прямой трансляции выступления не ведется. Цитаты и отдельные видеофрагменты публикует телеграм-канал «Пул Первого».