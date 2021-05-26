Отчим арестованной в Минске россиянки Сапеги рассказал, что она была аполитичным человеком

Отчим арестованной в Минске россиянки Софьи Сапеги Сергей Дудич рассказал, что она была аполитичным человеком, и что ее поведение на видео ей несвойственно. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«До сегодняшнего дня я думал, что моя дочь, моя падчерица – абсолютно аполитичный человек», — сказал С.Дудич.

Он подчеркнул, что «не узнает» Сапегу на видео, опубликованном в провластном Телеграм-канале «Желтые сливы». «Видео видели. Пока для нас это тоже не то, что шок – мы в ступоре. Не понимаем, что она говорит, и почему так произошло. Софья очень твердый человек по жизни, поэтому мне сложно говорить, что она находится под давлением. Сложно это комментировать. Эмоционально – да, есть такое, что эмоционально она слегка подавлена. Мы знаем ее с детства, и это не она», — пояснил С.Дудич.

Он уточнил, что в данный момент Сапега находится в Минске в СИЗО КГБ. «Задержана, по предварительной информации, которую нам дало консульство России, на два месяца. По словам адвоката, ей пока не предъявлено обвинение. И адвокат находится под подпиской о неразглашении данных следствия», — добавил С.Дудич.

По его словам, с Романом Протасевичем он и мать Софьи «абсолютно не знакомы». «Мы знали, что она встречается с ним. Где-то в марте-апреле 2021 года узнали. Да, мы понимали, чем это грозит, предупреждали», — отметил С.Дудич.

Он также рассказал, что Сапега учится в Европейском гуманитарном университете в Литве на факультете международного права и международных отношений. По словам С.Дудича, до 6 лет Софья жила во Владивостоке, потом переехала в Белоруссию и после окончания 11 класса поступила в вильнюсский университет, потому что он находился ближе к дому.