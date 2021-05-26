США выдали ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона

Полиция обвиняет его в нападении на видеооператора во время концерта в 2019 году. Мэнсону грозит штраф в 2 миллиона долларов или тюремное заключение сроком до одного года.

Полиция пожаловалась на то, что Мэнсон и его адвокаты не предпринимают никаких усилий, чтобы приехать в Нью-Гэмпшир и ответить на обвинения.

