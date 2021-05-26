Дальневосточное следственное управление на транспорте проводит проверку по факту столкновения судов России и Японии

Дальневосточное следственное управление на транспорте проводит проверку по факту столкновения российского и японского судов у берегов Хоккайдо.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в частности, будет дана оценка действиям россиян.

Пресс-секретарь посольства России в Японии Тьяна Кочкина сообщила, что судно «Амур» направлено в порт

Российская сторона отмечает, что японское судно в момент ЧП не двигалось, при этом был сильный туман. Ранее японская сторона сообщила, что в результате столкновения их судно перевернулось. Погибли три японских рыбака.

