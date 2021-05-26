Штаб-квартира ООН в Женеве объявила о готовности оказать поддержку росийско-американскому саммиту, если поступит соответствующая просьба. Дипломаты приветствовали решение о встрече президентов России и США 16 июня

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Джо Байден и Владимир Путин будут обсуждать проблемы, накопившиеся в отношениях двух стран

При этом Псаки отметила, что никакого прорыва в диалоге России и США пока ждать не стоит.

