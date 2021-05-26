Лукашенко утверждает, что сообщение о минировании самолета, совершившего посадку в Минске, поступило из Швейцарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя скандал с вынужденно севшим в Минске самолетом, заявил о том, что в отношении республики ведется гибридная война. Его выступление перед правительством цитируют государственные агентства – прямой трансляции не ведется. Как сообщает издание Tut.by, из-за выступления Лукашенко в Минске усилены меры безопасности.

На борту лайнера авиакомпании Ryanair, принудительно севшего в Минске, находился террорист, и об этом знали за пределами Белоруссии, подчеркнул Александр Лукашенко, подразумевая, вероятно, задержанного оппозиционера Романа Протасевича. Президент заявил, что действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Сообщение о минировании самолета, по его словам, поступило из Швейцарии. сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии с IP-адресов Польши. Он вновь озвучил версию, согласно которой экипаж самолета Ryanair сам принял решение приземлиться в Минске. Лукашенко утверждает, что запад отказался расследовать инцидент. По его словам, «недоброжелатели извне преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали». Сильные мира сего ведут передел сфер влияния на фоне пандемии. Говоря о беспрецедентных протестах, которые начались в республике после президентских выборов Лукашенко отметил, что ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым многоуровневым террором. И в этих условиях, подчеркнул президент, действия властей могли показаться чрезмерными, но эта стратегия жизненно важная для страны. Лукашенко также прокомментировал замену государственного флага Белоруссии оппозиционным в Риге и последующую высылку латвийских дипломатов – по его словам, в этом случае Белоруссия поступила, как суверенное государство.

После инцидента с вынужденной посадкой самолета в Минске задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги европейские страны ограничили полеты над воздушным пространством Белоруссии, запретили авиакомпаниям республики летать над Европой.