Власти Южной Кореи разрешат привитым от коронавируса ходить по улицам без масок

Это правило начнет действовать с июля, — сообщил премьер-министр Ким Бу Гем. Правительство рассчитывает, что более 70% жителей Южной Кореи будут привиты хотя бы одной дозой уже к началу осени.

На данный момент в стране вакцинированы почти 2 миллиона человек, это около 4% населения.