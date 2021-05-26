Администрация парка «Музеон» в Москве закрыла выставку поискового отряда «Лиза Алерт» о пропавших детях

Причиной стал возрастной рейтинг 18+, — сообщают волонтеры. В администрации парка заявили, что должны не пропускать детей, но делать этого не хотят. Инсталляция состоит из семи железных конструкций, на стенах которых от первого лица написаны истории пропавших и погибших детей.

В поисковом отряде заявили, что готовы направить своих активистов в парк «Музеон», которые бы предупреждали посетителей о возрастном ограничении.