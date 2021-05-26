Белгородское управление ФСИН не подтверждает информацию о том, что актера Михаила Ефремова этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства сказали, что осужденный по делу о смертельном ДТП в настоящее время находится в исправительном учреждении области.

Газета «Комсомольская правда», ссылаясь на информированные источники, в том числе во ФСИН, утверждает, что Ефремов сотрудничает со следствием по делу о наркотиках и сейчас находится под домашним арестом в Москве.

