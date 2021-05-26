Политик Алексей Навальный отказался от претензий к исправительной колонии во Владимирской области по цензуре газет, — передает ТАСС. Сегодня в суде он заявил, что эта ситуация разрешилась благоприятным образом.

Ранее в одном из исков Навальный просил признать незаконными действия сотрудников колонии, которые, по его утверждению, предоставляли ему газеты не в полном объеме.