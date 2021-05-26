Лукашенко: Недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий

По его словам, сообщение о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.

Лукашенко говорит, что самолет развернули возле белорусской АЭС. Он уверен, что действовал законно, «защищал людей по всем международным правилам».

Лукашенко добавил, что принуждение лайнера к посадке истребителем это абсолютная ложь.

