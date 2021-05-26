Актер Михаил Ефремов, по данным источников газеты «Комсомольская правда», находится в Москве под домашним арестом

Это связано с тем, что он сотрудничает со следствием по делу о наркотиках. Пока идут следственные действия, Ефремову разрешили даже прогулки в радиусе одного километра. При этом официально актер числится отбывающим наказание в колонии в Белгородской области.

Напомним, — Ефремов осужден на 7 с половиной лет по обвинению в ДТП со смертельным исходом. УФСИН по Белгородской области опровергло сообщения об этапировании актера Михаила Ефремова в Москву для следственных действий. Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов этапирован в Москву для проведения следственных действий и отпущен под домашний арест. «Данная информация не соответствует действительности. Осужденный Ефремов М.О. в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области», — сообщает пресс-служба ведомства.