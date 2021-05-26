РБК: 80% российских бизнесменов, считают, что не защищены от неоправданного уголовного преследования

В выдержках из доклада, который в конце месяца должен представить президенту Владимиру Путину уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, сказано, что большая часть бизнеса опасается возбуждения против них уголовного преследования по экономическим статьям. С этой позицией согласны и большинство опрошенных юристов, а также почти 20% прокуроров, следует из публикации РБК.

Кроме того, социологи Федеральной службы охраны поинтересовались у респондентов, насколько обоснованы заключения под стражу тех, кто обвиняется в экономических преступлениях. Результаты показали, что порядка 60% прокуроров считают их уместными в исключительных случаях, почти столько же юристов и адвокатов уверены, что к такой мере прибегать категорически нельзя.

Всего в опросе приняли участие более 800 человек, больше половины из них адвокаты, юристы-ученые и сотрудники прокуратуры.

Отмечу, что в 2019 году аналогичный контроль показал, что почти 85% предпринимателей считали ведение бизнеса небезопасным, в прошлом же году этот показатель превышал 90%.

РБК также приводит динамику изменения уровня доверия бизнеса к силовикам и судам. С 2017 года эти показатели ежегодно падают на несколько процентных пунктов.