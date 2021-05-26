Совбез ООН сегодня проведет совещание за закрытыми дверьми по поводу инцидента с самолетом иавиакомпании RyanAir

Совет Безопасности ООН сегодня проведет совещание за закрытыми дверьми по поводу инцидента с перехватом белорусскими властями самолета авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, и ареста на его борту белорусского журналиста Романа Протесевича.

Заседание Совета Безопасности ООН состоится после того, как лидеры Евросоюза на экстренном саммите в понедельник согласовали ряд санкций против Беларуси, в том числе запрет ее авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты стран Евроблока. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что инвестиционный и экономический пакет для Белоруссии на 3 млрд долларов будет отложен до тех пор, пока страна не станет демократической. Перехват с помощью истребителей пассажирского самолета с Романом Протесевичем на борту, летевшего из Афин в Вильнюс, и принуждение к посадке в аэропорту Минска Фон дер Ляйен назвала атакой на европейский суверенитет. Все ведущие американские медиа вышли с редакционными колонками с требованием призвать Лукашенко к ответу за угон самолета. Что касается сегодняшнего заседания совбеза ООН, то принятие декларации по ее итогам не слишком вероятно — и любой декларации будет, совершенно очевидно, возражать России, сообщает AFP со ссылкой на дипломата в ООН.

Освобождения Романа Протесевича потребовал президент США Джо Байден — и как заявил Белый Дом накануне, тему Беларуси, угона самолета и ареста Протесевича Байден намерен обсудить во время двухсторонней встречи с Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве.