В Охотском море столкнулись российское и японское рыболовецкие суда

Трое японских рыбаков погибли, россияне не пострадали.

Столкновение судов в 20 километрах от побережья японского острова Хоккайдо произошло около шести утра по местному времени, в полночь по Москве. В морском координационном спасательном центре агентству Интерфакс рассказали, что причиной инцидента могли стать сложные метеоусловия – в районе аварии была плохая видимость. В результате столкновения японское судно перевернулось, рыбаки оказались в воде, троих спасти не удалось, жизни остальных ничто не угрожает. Никто из 24 россиян при этом не пострадал. Агентство Киодо со ссылкой на одного из моряков пишет, что столкновение произошло из-за российского траулера, японское в тот момент не двигалось. Расследование инцидента будет проводить японская сторона. Предстоит в частности выяснить, сработало ли на судах оборудование, предупреждающее об опасном приближении, и как действовали команды. В российском посольстве выразили соболезнования в связи с гибелью рыбаков.

Российский траулер «Амур» принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское». Судно после инцидента направили в ближайший японский порт