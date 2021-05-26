Как пишет газета РБК, об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Также ведение бизнеса считает небезопасным более 60% юристов и 18% прокуроров. Титов ссылается на данные, полученные в ходе опроса Службой специальной связи и информации ФСО.
Почти 80% российских бизнесменов считают, что не защищены от необоснованного уголовного преследования
Как пишет газета РБК, об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Также ведение бизнеса считает небезопасным более 60% юристов и 18% прокуроров. Титов ссылается на данные, полученные в ходе опроса Службой специальной связи и информации ФСО.