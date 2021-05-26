Посольство Чехии в Москве сократит к концу мая почти 80 сотрудников-россиян

Среди них работники «Чешского дома», который выполняет функции культурного центра. С 1 июня также прекращается работа гостиницы и ресторана чешской кухни, — сообщили в МИДе Чехии.

Напомню, — отношения между двумя странами обострились после того, как Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в Моравии в 2014 году. Это привело к взаимной высылке дипломатов.

