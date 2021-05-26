Московская мэрия: ученые подтвердили безопасность электромагнитного поля от станций связи нового стандарта — 5G

Московская мэрия сообщает, что ученые подтвердили безопасность электромагнитного поля от станций связи нового стандарта, в частности, 5G. Как сказали ТАСС в столичном департаменте информационных технологий, результаты исследований, которые проводились в НИИ имени Измерова, направлены в Минздрав и Роспотребнадзор для принятия окончательных решений.
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…
Ограничение избирательных прав, экстремизм и терроризм. Что не так с проектом закона? В проекте сказано, что это сторонники и рядовые члены. Стою я, допустим, в стороне неподалеку от офиса – я уже сторонник? А если рядовые члены – то значит ли это, что у организации непременно должно быть членство…?