Московская мэрия: ученые подтвердили безопасность электромагнитного поля от станций связи нового стандарта — 5G

Московская мэрия сообщает, что ученые подтвердили безопасность электромагнитного поля от станций связи нового стандарта, в частности, 5G. Как сказали ТАСС в столичном департаменте информационных технологий, результаты исследований, которые проводились в НИИ имени Измерова, направлены в Минздрав и Роспотребнадзор для принятия окончательных решений.