Украина с сегодняшнего дня прекращает авиасообщение с Белоруссией

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам было запрещено выполнять рейсы в воздушном пространстве соседней страны. В Киеве, как и во многих других странах, назвали ситуацию с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании в Минске нарушением Конвенции о международной гражданской авиации.

Правительство Латвии минувшим вечером ввело для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Белоруссии, ограничения на использование латвийского воздушного пространства и аэропортов.