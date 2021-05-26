Российское посольство в Минске утверждает, что задержанная вместе с Протасевичем россиянка чувствует себя нормально

Российское посольство в Минске утверждает, что задержанная вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем россиянка чувствует себя нормально, никаких жалоб с ее стороны не поступало.

По данным источников Новой газеты, 23-летнюю студентку обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии. Официально это пока не подтверждено.

Политолог Валерий Карбалевич в интервью «Эхо Москвы» не исключил, что девушку задержали, чтобы оказать давление на Протасевича

Накануне суд арестовал Софью Сапегу на два месяца.

