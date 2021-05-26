Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня должен выступить с заявлением в парламенте по актуальным вопросам

Как пояснила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, на встречу решили пригласить также представителей правительства, губернаторов, сотрудников СМИ.

Ранее предполагалось, что Александр Лукашенко еще во вторник прокомментирует инцидент с посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Его обвиняют в экстремистской деятельности.

Также накануне стало известно, что спутницу Протасевича, россиянку Софью Сапегу, обвиняют в организации массовых беспорядков. По крайней мере, об этом Новой газете сообщили информированные источники.