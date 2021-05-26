Российское и японское рыболовецкие суда столкнулись в Охотском море
Российское судно уже отконвоировали в порт для разбирательства. Никто из россиян в ходе инцидента не пострадал.
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О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…
Ограничение избирательных прав, экстремизм и терроризм. Что не так с проектом закона? В проекте сказано, что это сторонники и рядовые члены. Стою я, допустим, в стороне неподалеку от офиса – я уже сторонник? А если рядовые члены – то значит ли это, что у организации непременно должно быть членство…?