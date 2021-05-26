Российское и японское рыболовецкие суда столкнулись в Охотском море

2021-05-26T09:03:47+03:00 2021-05-26T09:03:47+03:00 https://echo.msk.ru/news/2844074-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Японская сторона заявляет о трех погибших своих моряках. Сейчас выясняются причины столкновения. В Морском спасательном координационном центре Интерфаксу сказали, что скорее всего, это плохая видимость и сложные метеоусловия.

Российское судно уже отконвоировали в порт для разбирательства. Никто из россиян в ходе инцидента не пострадал.