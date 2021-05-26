Первые 600 осужденных, по данным газеты «Ъ», могут появиться на стройках Байкало-Амурской магистрали в июне этого года

Первые 600 осужденных, по данным газеты «Коммерсантъ», могут появиться на стройках Байкало-Амурской магистрали уже в июне этого года.

Работодатели уже приступили к оформлению необходимых документов для трудоустройства людей на вакансии, не требующие высокой квалификации. Речь идет о разнорабочих, бетонщиках или арматурщиках, говорится в публикации издания.

По данным источников «Коммерсанта», подрядчик «Промстрой» заявил, что примет на работу порядка ста человек, еще около 430 осужденных задействуют в организации «ТС Строй». Как ожидается, работать они начнут уже с 15 июня. Подрядчик также уточнил, что около 150 человек будут задействованы на объектах Восточного полигона.

Ранее с идеей замены мигрантов на крупных стройках осужденными выступил глава ФСИН Александр Калашников. Его поддержал министр юстиции Константин Чуйченко. По словам чиновника, сейчас около 190 тысяч заключённых претендуют на замену реального срока принудительными работами, однако фактически осуществить это не удается из-за нехватки рабочих мест. Инициативу также одобрил Следственный комитет.

Отводка

Как отмечает газета «КоммерсантЪ», РЖД от комментариев отказались, во ФСИН же не смогли предоставить оперативный ответ.