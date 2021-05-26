Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», сегодня вновь предстанет перед судом

Он уже приговорен к двум пожизненным срокам за убийство 78 человек.

В Ангарском городском суде начинается рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего милиционера Михаила Попкова.

Речь идет о двух эпизодах, о которых он рассказал уже будучи осужденным. Убийства были совершены в 1995 и 1998 годах в Ангарске. Все это время женщины числились пропавшими без вести. Для участия в судебном процессе Попкова этапировали в Иркутскую область из Мордовии, где он отбывал наказание в тюрьме для пожизненно осужденных. Заседания будут проходить в закрытом режиме из-за того, что в деле есть материалы интимного характера. Попокова задержали в 2012 году. Через три года он был признан виновным в убийстве 22 человек и получил первый пожизненный срок. Еще три года спустя его приговорили ко второму пожизненному сроку за убийство 56 человек, в них он признался после завершения расследования по первому делу.

Ранее Попков пытался добиться в суде возвращения ему милицейского звания младшего лейтенанта, гарантирующего пенсию 24 тысячи рублей. Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы