Сегодня в Сирии проходят президентские выборы. Кандидатов трое

Это действующий глава государства Башар Асад, а также два депутата, один из них представитель патриотической оппозиции, а другой партии социалистов.

Безусловным фаворитом является Асад. Он проводит свою предвыборную кампанию под девизом «Надежда в действии». Асад призывает граждан «трудиться вопреки сложной экономической ситуации», вину за которую он возлагает на США и другие западные страны.