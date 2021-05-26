Граждане РФ, по предварительным данным, не пострадали при столкновения рыболовецких судов у побережья острова Хоккайдо

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на Службы морского поиска и спасения.

Ранее агентство Киодо сообщило, что японское судно перевернулось в результате столкновения с российским рыболовецким траулером. Три человека погибли. Все они граждане Японии. Рыбак с японского судна утверждает, что во время столкновения оно не двигалось.

